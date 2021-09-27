Україна переносить зустріч з Угорщиною і звернеться до ЄС через російсько-угорську угоду про газ

МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва через рішення Угорщини підписати новий довгостроковий контракт з російським «Газпромом» на постачання газу в обхід України.

Про це йдеться в оприлюдненій 27 вересня заяві МЗС України.

«Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам», — заявило українське міністерство.

В МЗС наполягають, що Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.

МЗС «з сумом відзначає», що це рішення завдає шкоди «позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто».

29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн.

Через угорсько-російську газову угоду МЗС ініціювало перенесення засідання комісії на більш пізній термін, оскільки угода «матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки», підкреслили в міністерстві.

Коли відбудеться перенесене засідання, в МЗС не уточнили.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики, додали в МЗС.

Підписання довгострокового контракту про постачання російського газу до кінця 2036 року між урядом Угорщини і російським «Газпромом» очікується 27 вересня. Голова «Газпрому» Алексєй Міллер повинен прибути для підписання в Будапешт.

Про домовленість між Москвою і Будапештом стало відомо наприкінці серпня.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що угода з «Газпромом» розрахована на 15 років, з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років.

Згідно з угодою, «Газпром» буде щорічно відвантажувати Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.