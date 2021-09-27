The Telegraph: На премьера Нидерландов готовится покушение

Целью атаки или похищения может стать премьер Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным СМИ, на политика могут охотиться члены организованной преступной группы. Поступили соответствующие сигналы, отмечает издание. «Есть действительно большие опасения по этому поводу», — пишет газета со ссылкой на правоохранителей.

Оперативники уже усилили меры безопасности вокруг и. о. премьер-министра. К Рютте приставили специально обученных офицеров Королевской службы дипломатической защиты (DKDB), которых обязали защищать его от возможных опасностей. В прокуратуре Нидерландов пока не комментируют эту информацию.

Как сообщает Dutch News, угрозы появились после задержания членов экстремистской организации, готовивших теракт, — обвиняемым от 18 до 31 года, они являются гражданами страны.

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