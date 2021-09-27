В Корее скопировали нейронные связи мозга в чип, чтобы он думал как человек Самые популярные студенческие вакансии » Талибы выставили политические претензии Таджикистану Талибы подошли к границам Таджикистана и заявили, что соседняя страна вмешивается в их политику, пишут местные СМИ. По словам боевиков, таджикская сторона якобы вторгается во внутренние дела Афганистана и противодействует им. Ранее «Талибан» перебросил к границе Таджикистана, в провинцию Тахар, десятки тысяч бойцов спецназа для того, чтобы «устранить угрозу безопасности и других потенциальных угроз». Если на таджикско-афганской границе начнётся конфликт, Россия обещала помочь Таджикистану