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Талибы выставили политические претензии Таджикистану

Талибы подошли к границам Таджикистана и заявили, что соседняя страна вмешивается в их политику, пишут местные СМИ.

По словам боевиков, таджикская сторона якобы вторгается во внутренние дела Афганистана и противодействует им.

Ранее «Талибан» перебросил к границе Таджикистана, в провинцию Тахар, десятки тысяч бойцов спецназа для того, чтобы «устранить угрозу безопасности и других потенциальных угроз». Если на таджикско-афганской границе начнётся конфликт, Россия обещала помочь Таджикистану

политика,Афганистан,страны,таджикистан,Талибан
27 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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