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«Талибан» запретил афганцам бритье бород

Движение «Талибан» , контролирующее территорию Афганистана, запретило стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге страны. Об этом в воскресенье, 26 сентября

Об этом стало известно после встречи представителей министерства исламской ориентации с руководителями мужских парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах. Помимо рекомендации не делать укладку волос и не брить бороды, они попросили не включать в парикмахерских музыку.

В Кабуле большое число молодых представителей движения, для которых это первое посещение большого города. Они с интересом изучают достопримечательности и ходят в парки развлечений и зоопарки. Подобное поведение бойцов уже привлекло внимание

27 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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