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Стивен Сигал и Люк Бессон собрались покорять Узбекистан

Ташкентский кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» начнется уже 28 сентября, и кто бы мог подумать, что на такое скромное казалось бы мероприятие прибудет целая россыпь российских и заграничных звезд.

Легендарный режиссер и продюсер Люк Бессон прилетит в Узбекистан, чтобы вручить награды премии «Кино за пять дней». В рамках номинации работы о культуре родной страны представят местные молодые киноделы.

Навестит Узбекистан и Стивен Сигал, который направится в Самарканд для открытия большого кинотеатра Family Park. Помимо торжественной части, звезда боевиков конца прошлого века порадует публику курсами актерского мастерства и режиссуры.

27 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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