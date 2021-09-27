Стивен Сигал и Люк Бессон собрались покорять Узбекистан

Ташкентский кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» начнется уже 28 сентября, и кто бы мог подумать, что на такое скромное казалось бы мероприятие прибудет целая россыпь российских и заграничных звезд.

Легендарный режиссер и продюсер Люк Бессон прилетит в Узбекистан, чтобы вручить награды премии «Кино за пять дней». В рамках номинации работы о культуре родной страны представят местные молодые киноделы.

Навестит Узбекистан и Стивен Сигал, который направится в Самарканд для открытия большого кинотеатра Family Park. Помимо торжественной части, звезда боевиков конца прошлого века порадует публику курсами актерского мастерства и режиссуры.