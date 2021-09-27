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Скончался основатель рок-группы Status Quo

Ушел из жизни основатель и басист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года, сообщает Mirror.

Эту информацию также подтвердил близкий друг семьи Ланкастера журналист Крейг Беннетт на своей странице в Facebook.

Музыкант скончался в своем доме в Сиднее в окружении семьи. В последние годы он страдал рассеянным склерозом, имел проблемы с самостоятельным передвижением, однако до последнего выступал на сцене в рамках туров по воссоединению группы.

Status Quo была основана в 1962 году. Группа продала более 110 млн копий пластинок.

27 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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