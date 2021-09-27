Сбросившая 30 килограммов актриса Ребел Уилсон показала фигуру в купальнике

На размещенной в сети фотографии 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне моря. Уилсон позирует с распущенными волосами в красном слитном купальнике с декольте. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

«Никогда не поздно улучшить себя и свои здоровье, сердце, счастье, гармонию. Для всех, кто на этой неделе постарается стать немного лучше: вперед! Это того стоит», — подписала она пост, который за три часа набрал больше 117 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и поблагодарили ее за мотивирующие слова. «Ты такая вдохновляющая! Красива снаружи и изнутри», «Потрясающая!», «Спасибо тебе за этот пост!», «Ты просто невероятная», «Как раз то, что мне надо было услышать. Спасибо», «Ты выглядишь сногсшибательно, Ребел!» — высказывались они.