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Сбросившая 30 килограммов актриса Ребел Уилсон показала фигуру в купальнике

Ребел Уилсон

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности сбросила более 30 килограммов лишнего веса за последний год, показала результат своего похудения на снимке с отдыха и удивила фанатов. Кадр появился в ее Instagram.

На размещенной в сети фотографии 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне моря. Уилсон позирует с распущенными волосами в красном слитном купальнике с декольте. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

«Никогда не поздно улучшить себя и свои здоровье, сердце, счастье, гармонию. Для всех, кто на этой неделе постарается стать немного лучше: вперед! Это того стоит», — подписала она пост, который за три часа набрал больше 117 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и поблагодарили ее за мотивирующие слова. «Ты такая вдохновляющая! Красива снаружи и изнутри», «Потрясающая!», «Спасибо тебе за этот пост!», «Ты просто невероятная», «Как раз то, что мне надо было услышать. Спасибо», «Ты выглядишь сногсшибательно, Ребел!» — высказывались они.

27 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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