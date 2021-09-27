Рыцарский турнир и фестиваль прошел в Иерусалиме 24-25 сентября 2021

В этот раз он превзошел даже сам себя. И это несмотря на то, что не было рыцарей из других стран, мы были ограничены «зеленым стандартом» и другими сложностями. Но это было великолепно. Кто там был – подтвердит. Бойцы сражались как львы.



Рыцари-зачинщики турнира Денис Златопольский Миша Моргул в промежутках между организационными вопросами выходили на ристалище и, вероятно, ставили себе ту же цель, как тот самый горец – остаться должен только один.



Олег Морозов стремился довести счет своих переломов ребер, которых уже 47, до юбилейного числа. И не его вина, что ему это не удалось. Одев форму украинской сборной, он выиграл все свои бои. Впрочем, он выигрывал их и без формы, но так было красивее.

Все рыцари – и парни и девушки, сражались до последнего вздоха.

А сколько там было развлечений для детей всех возрастов (от 3 до 75 лет). Стрельба из лука и арбалета, метание копья, раскрашивание щитов, гончарное и кузнечное дело, выпекание лепешек, сражение на мягком оружии, средневековые игры и многое многое другое. Прекрасное выступление артистов в японском стиле – с огнем, ножами и сюрикенами не оставило равнодушным никого. А что уж говорит за всевозможных мастеров, от ювелиров до умельцев мягкой игрушки. Места не хватит перечислять все аттракции. Можно было примерить рыцарские доспехи и ощутить тяжесть рыцарского меча.