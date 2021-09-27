Жена Стэтхема Роузи Хантингтон-Уайтли выпустила трендовую коллекцию своей обуви.

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в конце лета запустила собственный бьюти-бренд Rose Inс, а уже сейчас показала поклонникам собственную коллекцию обуви, которую она создала во второй раз с итальянским брендом Gia Couture Firenze.

Беременная британская модель стала настоящей бизнес-вумен. Летом она запустила одноименный бренд собственной косметики Rose Inс. Линейка косметики является экологической: веганская, не тестируется на животных и имеет крепкую и многоразовую упаковку.

На beauty-сфере Роузи решила не останавливаться, и после успешной весенне-летней коллекции, во второй раз представила трендовую обувь для осенне-зимнего сезона.

Супермодель вместе с итальянским брендом обуви ручной работы Gia Couture Firenze разработала стильные ботинки и сапоги на массивной платформе и каблуках. Халява плотно прилегает к ногам, делая обувь автоматически супервостребованной. Ботфорты «вторая кожа» входят в подборку трендовых сапог на осень 2021 года.

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Обувь представлена в нескольких цветах: от базового черного до молочного и темно-кофейного. Роузи разрабатывала сапоги по собственному вкусу, поскольку в ее гардеробе всегда преобладают классические цвета.

Новую коллекцию обуви Рози представила в белой майке и шелковой юбки и в коротком мини-платье кремово-коричневого оттенка. Модель позировала перед камерой в фотостудии с зачесанными внизу пучком. Обувь уже сегодня, 22 сентября, можно приобрести на сайте бренда.

«Рада раскрыть эксклюзивные новинки обуви. Я хотела создать коллекцию, которая расширяла возможности, обращаясь к широкому кругу женщин, которые соответствуют ценностям, которые мы разделяем – независимость, изящество и сила. Я очень довольна тем, чего мы достигли в этом сезоне. Классическая, но с современным кроем обувь может прекрасно сочетаться даже с самыми простыми вещами», – написала Роузи Хантингтон-Уайтли в своем инстаграме.