Раритетные провокационные фото 14-летней Рианны просочились в Сеть

Раритетные провокационные фото 14-летней Рианны просочились в Сеть — тогда она еще не помышляля о карьере в Голливуде.

Сначала барбадосский дизайнер угостил 14-летнюю Рианну вишней и предложил устроить фотосессию, а затем попросил помочь мастерить наряды для детей на студии. Так незатейливо началась карьера юной девушки в модельном бизнесе.

Об этом рассказал сам дизайнер Анвар Мухаммад, который и поделился с Mirror этими архивными фотографиями будущей королевы поп-сцены США. Эффектный сине-желтый костюм похож на некое подобие брони с большой короной и вдохновлен группой Krosfyah. Рианна сделала его самостоятельно, откровенничает дизайнер с Барбадоса:

«Уже тогда ей суждено было стать номером 1! Она выделялась из толпы, в ней было нечто особенное. Она всегда была сосредоточена. Больше, чем друзья, которые играли с ней. Мне очень нравилось с ней работать».

Мухаммад признает, что не сыграл важной роли в ее карьере, но счастлив, что смог увидеть проблески того потенциала, который привел Рианну к вершинам славы.