Освітян та чиновників відсторонятимуть від роботи за відмову або ухиляння від вакцинації

Міністерство охорони здоров’я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівників яких зобов’язуватимуть до обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.

Відповідний документ оприлюднили на сайті Федерації профспілок України.

У відомстві додали, що готові розглянути письмові пропозиції та зауваження щодо проєкту МОЗ.

Згідно з документом передбачається, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

– Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

– Працівники місцевих державних адміністрацій.

– Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійного, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, зазначається, що відповідно до статті 12 закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням.

“У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт”, – йдеться в документі