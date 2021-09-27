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Нового Джеймса Бонда не смогли найти

Нового Джеймса Бонда не смогли найти — пока кинокомпания даже не рассматривает кандидатуры. Но предложений от катеров сыграть нового «агента 007» уже десятки.
  • О том, что новая кандидатура на роль Джеймса Бонда пока даже не обсуждается, рассказала продюсер франшизы Барбара Брокколи в рамках интервью для BBC Radio 4 Today.
  • По её словам, в студии даже не приступали к переговорам, так как хотят дать Дэниелу Крейгу «время для празднования». Продюсер подчеркнула, что к обсуждению будущего «Бонда» они вернутся только в 2022 году.
  • Продюсер Майкл Дж. Уилсон, в свою очередь, признал, что Крейг был «отличным Бондом», и команде будет очень тяжело найти достойную для него замену.
  • Дэниел Крейг снимался в картинах о Джеймсе Бонде на протяжении 15 лет. Всего он поучаствовал в создании пяти фильмов, включая «Не время умирать», который выйдет в российский прокат 7 октября.

Ранее актёр также высказал своё мнение о том, стоит ли авторам франшизы сильно менять образ Бонда, и к примеру, выбрать в качестве Агента 007 женщину.

27 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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