Как достичь оргазма девушке: 5 рекомендаций В Корее скопировали нейронные связи мозга в чип, чтобы он думал как человек » Нового Джеймса Бонда не смогли найти Нового Джеймса Бонда не смогли найти — пока кинокомпания даже не рассматривает кандидатуры. Но предложений от катеров сыграть нового «агента 007» уже десятки. О том, что новая кандидатура на роль Джеймса Бонда пока даже не обсуждается, рассказала продюсер франшизы Барбара Брокколи в рамках интервью для BBC Radio 4 Today.

По её словам, в студии даже не приступали к переговорам, так как хотят дать Дэниелу Крейгу «время для празднования». Продюсер подчеркнула, что к обсуждению будущего «Бонда» они вернутся только в 2022 году.

Продюсер Майкл Дж. Уилсон, в свою очередь, признал, что Крейг был «отличным Бондом», и команде будет очень тяжело найти достойную для него замену.

Дэниел Крейг снимался в картинах о Джеймсе Бонде на протяжении 15 лет. Всего он поучаствовал в создании пяти фильмов, включая «Не время умирать», который выйдет в российский прокат 7 октября. Ранее актёр также высказал своё мнение о том, стоит ли авторам франшизы сильно менять образ Бонда, и к примеру, выбрать в качестве Агента 007 женщину.