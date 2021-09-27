Нефтяная корзина ОПЕК не перестает дорожать

Цена нефтяной корзины ОПЕК повысилась в пятницу, 24 сентября, на $0,77 до $76,21 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $75,44 за баррель, поднявшись с минувшей среды на $0,98 и со вторника — на $0,78. Такие данные представлены на сайте картеля.

При этом руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур напоминает, что на мировом нефтяном рынке эталонная марка «Brent по итогам недели закрепилась на уровне $78,05 за баррель».

«Участники рынка энергоносителей, таким образом, указывают на приверженность восходящему тренду, который, скорее всего, будет ограничен значением $80», — говорится в обзоре эксперта.

Добавим также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В течение прошлого года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

18 июля 2021 года министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки — с августа и до конца текущего года. 1 сентября страны ОПЕК+ решили сохранить этот план наращивания нефтедобычи.