Мэттью МакКонахи рассказал, почему так долго думает над должностью губернатора Техаса

Культовый голливудский актер Мэттью МакКонахи все еще рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Техас в США.

Оказывается, техасец МакКонахи сказал в эфире подкаста “Set it Straight: Myths and Legends”, что он «оценивает» идею после того, как участники американской кантри-группы Midland сказали, что актер должен баллотироваться.

Сообщается, что если МакКонахи будет все-таки баллотироваться, то согласно газете Houston Chronicle, он будет соревноваться с демократом Бето О’Рурком и нынешним губернатором Грегом Эбботтом.

МакКонахи заявил, что его сомнения касательно политической карьеры связаны с желанием оставаться «художником».

“Я должен оставаться художником. Я заслужил свое право наслаждаться частью жизни «субботним вечером», частью, в которой есть музыка. В ней должна быть музыка. Вы понимаете, о чем я. Я очень хорошо отношусь к прилежности, утру понедельника, практичности, структуре, я весь такой. Но я должен продолжать быть художником в том, что я делаю”, — сказал он в подкасте.