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Мэттью МакКонахи рассказал, почему так долго думает над должностью губернатора Техаса

Мэттью МакКонахи рассказал, почему так долго думает над должностью губернатора Техаса

Культовый голливудский актер Мэттью МакКонахи все еще рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Техас в США.

Оказывается, техасец МакКонахи сказал в эфире подкаста “Set it Straight: Myths and Legends”, что он «оценивает» идею после того, как участники американской кантри-группы Midland сказали, что актер должен баллотироваться.

Сообщается, что если МакКонахи будет все-таки баллотироваться, то согласно газете Houston Chronicle, он будет соревноваться с демократом Бето О’Рурком и нынешним губернатором Грегом Эбботтом.

МакКонахи заявил, что его сомнения касательно политической карьеры связаны с желанием оставаться «художником».

“Я должен оставаться художником. Я заслужил свое право наслаждаться частью жизни «субботним вечером», частью, в которой есть музыка. В ней должна быть музыка. Вы понимаете, о чем я. Я очень хорошо отношусь к прилежности, утру понедельника, практичности, структуре, я весь такой. Но я должен продолжать быть художником в том, что я делаю”, — сказал он в подкасте.

27 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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