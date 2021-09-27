Лучшие фильмы о моде и стиле — что посмотреть

Как часто смотря фильмы вы не только наслаждаетесь сюжетом, но и получаете эстетическое удовольствие от костюмов актеров? Их невозможно забыть. Например, Одри Хепберн в черном платье и с жемчугом. А как насчет Джулии Робертс в красном костюме с блейзера и бермудов? Такие фильмы воспитывают чувство стиля, а также вдохновляют на смелые эксперименты в сочетании вещей и цветов.

Мы собрали фильмы, где дизайн одежды главных героев – это настоящее искусство.

1. «Коко до Шанель» (Франция, 2009)

Режиссер: Анн Фонтен

Фильм-биография о Коко Шанель (Coco Chanel) – модельера, которая раз и навсегда разрушила социальные предубеждения относительно женской одежды. Благодаря ей сегодня девушки отказались от корсетов, что сковывают движения, и смело могут носить костюмы и маленькие черные платья. Сюжет не раскрывает полностью жизненный путь Коко Шанель – только период детства и юности. Узнайте, в чем же секрет этого дизайнера: какие трудности ей пришлось преодолеть, чтобы добиться революции в моде и всемирного признания.

2. «Ив Сен-Лоран» (Франция, 2014)

Режиссер: Жалиль Леспер

Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent) – талантливый французский кутюрье 60-х, 70-х и 80-х годов. Именно он изобрел стиль «унисекс», актуален и в XXI веке. Его имя вошло в историю моды, но мало кто интересуется, с чего начинал свой путь талантливый художник-модельер. В этом биографическом фильме речь идет о творческом пути Ив Сен-Лорана. Например, о том, как ему в 21 год удалось возглавить дом Диор – самый известный во Франции. А знаете ли вы, почему критики и эксперты индустрии не верили в его успех? Обязательно посмотрите этот фильм.

3. «Призрачная нить» (США, 2017)

Режиссер: Пол Томас Андерсон

История о знаменитом художнике-модельере Рейнольдсе Вудкоке. Он в XX веке, в Лондоне, одевает аристократок, кинозвезд и членов королевских домов. Жизнь кутюрье меняется после знакомства с девушкой по имени Альма. Узнайте, кто она и как повлияла на Рейнольдса и его творчество.

4. «Диор и я» (2014)

Режиссер: Фридерик Ченг

Раф Симонс, дизайнер одежды, становится главным креативным дизайнером в доме Dior. Он получает задание – за два месяца создать новую коллекцию женской одежды. Хотя на создание и воплощение новых идей должно выделяться не менее полугода. Раф с энтузиазмом берется за выполнение поставленной задачи. Главный вопрос – удастся ли ему вовремя презентовать новую коллекцию и вызовет она фурор во время показа?

5. «Красотка» (США, 1990)

Режиссер: Гэрри Маршалл

История превращения девушки «с улицы» в леди с изысканными нарядами и элегантными манерами. С момента выхода фильма прошло более 30 лет, а стиль одежды главной героини вдохновляет зрительниц до сих пор: красное платье, в котором Джулия Робертс была в опере; юбка и белая мужская рубашка, завязанная на узел. И как не вспомнить коричневое платье в белый горох? Костюмеры удачно поработали.

6. «Круэлла» (США, 2021)

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

История об Эстелле, которая переехала в Лондон, чтобы осуществить свою мечту – стать известным модельером. Она делает все возможное, чтобы в ней рассмотрели талант в создании экстравагантной одежды. Ее талант замечает баронесса фон Хельман, которая берет девушку к себе в команду. В крупное модельное агентство, о работе в котором немало дизайнеров могут только мечтать. Сначала Эстелла восхищается баронессой, но, познакомившись с ней поближе, вступает в конкурентную битву.

Что заставляет главную героиню изменить свое отношение к гуру моды? И хватит ли ей креатива и амбициозности, чтобы собственные идеи стали лучше тех, которые создает баронесса?

7. «Агенты А.Н.К.Л.» (США, 2015)

Режиссер: Гай Ричи

Фильм для любителей шпионского экшена. В нем говорится о совместной работе агентов двух спецслужб в период Холодной войны – ЦРУ и КГБ. Они вместе со шпионкой Гоби борются против международной преступной организации, которая распространяет ядерное оружие. Удастся ли агентам помешать планам злоумышленников?

Зрителям понравится не только детективная линия сюжета, но и элементы комедии и изысканность стиля главных героев.