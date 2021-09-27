Леонардо ДиКаприо станет «спасителем мира» в новом фильме от Netflix

Корпорация Netflix продолжает активно развивать свое подразделение, которое отвечает за выпуск оригинальных комедий после успеха псевдодокументального фильма «2020, тебе конец!».

На этот раз студия решила собрать вместе главных голливудских звезд для своего нового проекта «Не смотрите наверх». Эта комедия на грани абсурда повествует о том, как на Землю надвигается огромный метеорит. Премьера запланирована на 24 декабря этого года, а пока Netflix показал трейлер будущего фильма.

Бороться с метеоритом предстоит Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хиллу, Мэтью Перри и Тимоти Шаламе. Главные герои ленты объездят весь мир, чтобы предупредить человечество о надвигающейся угрозе. Примечательно, что создателям пришлось перенести съемки на год из-за пандемии коронавируса.