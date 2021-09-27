Как достичь оргазма девушке: 5 рекомендаций

Все женщины разные и мужчинам важно запомнить: что работало с одной, другую может оставить равнодушной.

Что должен сделать мужчина, чтобы его девушка достигла оргазма? С этим вопросом мы обратились в компанию “Дюрекс”, чья продукция обеспечивает удовольствие миллионам пар во всем мире.

Спойлер: обольщать придется не только тело, но и разум.

Чувство комфорта и защищенности

Мысли в женской голове во время интимной близости — злейший враг. Мужчина обязан избавить партнершу от волнений: позаботьтесь о благоприятной атмосфере в спальне или уютном номере, создайте романтическую обстановку и не забудьте о защите. Упаковка ультратонких “дюрексов” будет кстати.

“Конечно, основное предназначение презервативов — защита от нежелательной беременности и половых инфекций. Однако Durex Intense Orgasmic созданы с особым вниманием к женскому оргазму. Рельефная ребристая текстура с точками дарит дополнительные ощущения обоим партнерам, а стимулирующий гель Desire делает Ее разрядку более интенсивной”, — говорят в Durex.

Дополнительная смазка

Вагинальным лубрикантом нужно пользоваться всем женщинам без исключения. На вопрос, зачем нужна смазка, если достаточно природного увлажнения, отвечаем:

лубрикант способствует легкому и комфортному скольжению;

защищает от микротравм и трения;

маскирует естественный запах тела. Durex Play Sweet Strawberry, например, обалденно пахнет клубникой.

Душ? До, после и даже во время!

Сеанс водных процедур перед актом любви расслабит партнершу и добавит уверенности. Благоухающее чистое тело — один из ключиков к ее тайной дверце. При этом ничего не мешает начать игру прямо в ванной, когда оба партнера максимально разгорячились.

ВАЖНО: водный лубрикант в воде растворится сразу. В душе следует использовать интимные гели-смазки на силиконовой основе, например, Real Feel от Durex. Эта смазка дарит естественные ощущения обоим партнерам, способствует пролонгации сексуального марафона и не растворяется в воде.

Практика поцелуев

Страстные французские поцелуи снижают тревожность, повышают уровень серотонина — гормона удовольствия и способствуют более быстрому возбуждению. Поэтому на пути к максимальному женскому удовольствию без качественной прелюдии с поцелуями не обойтись.

Игрушки для взрослых

Сейчас в ассортименте взрослых магазинов есть девайсы, способные подарить женщине максимальное наслаждение за считанные минуты.

В сочетании с заботой о ее комфорте и ласками, у женщины появляется больше шансов на грандиозную кульминацию. Действуйте!