Елизавета II отречется от престола из-за Альцгеймера и инсульта — СМИ

Елизавета II скорее всего отречется от престола из-за Альцгеймера и инсульта, пишут западные СМИ. В апреле этого года королеве исполнилось 95 лет.

В 2022 году британцы будут отмечать 70 лет правления Ее Величества. В честь юбилейной даты ее подданные получат 4 дополнительных дня отдыха. Но сама королева отдохнуть не сможет.

Елизавете II предстоит много хлопот по случаю своего платинового юбилея. Планируются светские приемы и народные гуляния. И везде требуется ее присутствие, что не так просто в почтенном возрасте. Однако королева не привыкла отступать. Даже когда до столетия остается всего пять лет, она намерена выполнять все свои обязанности.

Как заявила сама Елизавета II, есть всего две причины, которые могут заставить ее отступить и передать монархию одному из наследников.