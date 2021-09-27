Джошуа госпитализировали после поражения от Усика

Промоутер заявил, что 31-летний британец отправился в больницу. У спортсмена подозрение на перелом глазницы. Он также обратил внимание на то, что заключительные раунды противостояния с Усиком Джошуа проводил с отекшим глазом.

В ночь на 26 сентября Усик одолел Джошуа в Лондоне и завоевал четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе. Схватка продлилась все 12 раундов. Судьи отдали украинцу победу единогласным решением. После боя Усик допустил проведение матча-реванша. Украинец отметил, что рассчитывает на бой в Киеве.

Усик оказался легче оппонента на восемь килограммов на взвешивании перед поединком. Для украинца бой стал третьим в рамках дивизиона тяжеловесов.