Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья, но уже не в кино

Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья, но уже не в кино, да и денег эта роль ему уже особо не принесет.

После скандала вокруг развода Джонни Деппа с Эмбер Херд актера отменили по всем фронтам. Отвернулись от него даже боссы Disney, которым он принес миллиарды долларов ролью Джека Воробья в саге «Пираты Карибского моря».

Однако Джонни Депп все равно будет играть полюбившегося персонажа, правда, не в лентах от Disney. Он будет наряжаться в Джека Воробья на детских вечеринках, без которых лишенному работы актеру теперь не обойтись.