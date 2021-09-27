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Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья, но уже не в кино

Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья, но уже не в кино, да и денег эта роль ему уже особо не принесет.

После скандала вокруг развода Джонни Деппа с Эмбер Херд актера отменили по всем фронтам. Отвернулись от него даже боссы Disney, которым он принес миллиарды долларов ролью Джека Воробья в саге «Пираты Карибского моря».

Однако Джонни Депп все равно будет играть полюбившегося персонажа, правда, не в лентах от Disney. Он будет наряжаться в Джека Воробья на детских вечеринках, без которых лишенному работы актеру теперь не обойтись.

«Для этого мне не нужна компания. Я могу просто сделать это сам, и никто не сможет этого у меня отнять. Когда представится возможность, я смогу посетить людей и места, где на кону стоят улыбки и смех. Это то, что является важным, самым важным в мире», — признался Депп корреспондентам ComicBook.

27 сентября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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