Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья, но уже не в кино, да и денег эта роль ему уже особо не принесет.
После скандала вокруг развода Джонни Деппа с Эмбер Херд актера отменили по всем фронтам. Отвернулись от него даже боссы Disney, которым он принес миллиарды долларов ролью Джека Воробья в саге «Пираты Карибского моря».
Однако Джонни Депп все равно будет играть полюбившегося персонажа, правда, не в лентах от Disney. Он будет наряжаться в Джека Воробья на детских вечеринках, без которых лишенному работы актеру теперь не обойтись.
«Для этого мне не нужна компания. Я могу просто сделать это сам, и никто не сможет этого у меня отнять. Когда представится возможность, я смогу посетить людей и места, где на кону стоят улыбки и смех. Это то, что является важным, самым важным в мире», — признался Депп корреспондентам ComicBook.
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