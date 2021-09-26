За Бритни Спирс 13 лет тотально следили и принудительно держали в психбольнице

29 сентября пройдут очередные судебные слушания по делу об освобождении 39-летней Бритни Спирс от опеки, под которой певица находится с 2008 года. Вернуть ей самостоятельность Спирс попросила суд в июне этого года. Она заявила, что многие годы ее заставляли работать, принимать сильнодействующие лекарства и не позволяли забеременеть. Газета The New York Times подробно рассказывала, как устроена опека над певицей. А теперь приводит историю бывшего сотрудника службы охраны, нанятой отцом Спирс, о том, как опекуны при помощи технологий и прослушки годами следили за всем общением и действиями Бритни.

39-летняя Бритни Спирс последние 13 лет почти не имеет никакого контроля над собственной жизнью. Ее деятельностью, финансами, имуществом и даже личными отношениями распоряжается команда опекунов во главе с отцом певицы Джеймсом (Джейми) Спирсом. Самостоятельность Бритни потеряла по решению суда, произошло это на фоне проблем с алкоголем и наркотиками, а также развода с мужем и споров о родительских правах на их двоих сыновей.

Долгое время реальное положение Спирс под опекой было публично доподлинно неизвестно. Она продолжала выпускать альбомы и давать концерты. Первыми о ненормальности и вреде контроля над Бритни заговорили ее фанаты, создавшие в сети движение #freebritney. В последние годы в СМИ появились расследования, доказывающие, что певица находится под опекой против своей воли. Но только в июне 2021 года Бритни смогла подтвердить это в суде.

Именно эта речь сподвигла Алекса Власова — бывшего сотрудника службы охраны Black Box Security, нанятой Джеймсом Спирсом для обеспечения безопасности дочери, — рассказать NYT о системе тотальной слежки за Бритни.

Больше 10 лет опекуны Бритни Спирс имели полный доступ к ее телефону и тайно записали 180 часов аудио из ее спальни

Компанию Black Box Security основал Эдан Йемини, родившийся в Израиле и, согласно информации на сайте, в прошлом работавший на израильские спецслужбы. Контракт со Спирс принес Black Box Security успех, сейчас услугами компании пользуются и другие американские звезды — например, семья Кардашьян, Майли Сайрус и Лана Дель Рей.

Алекс Власов попал в Black Box Security будучи 21-летним студентом колледжа. Он начинал как личный помощник Йемини, но со временем его обязанности расширились. И хотя Власов большую часть времени работал в офисе компании и редко лично виделся с Бритни Спирс, благодаря системе слежки, утверждает он, у него было полное представление о жизни певицы.

По словам Власова, за телефоном Спирс следили при помощи хитрой технической настройки: аккаунт iCloud на ее телефоне был зеркально отображен на iPad, а тот, в свою очередь, — на iPod. Таким образом можно было просматривать не только все текстовые сообщения Спирс, но и ее звонки через FaceTime, заметки, историю браузера и фотографии.

По просьбе Йемини Власов зашифровывал данные, полученные с телефона Бритни, для того, чтобы отправить их отцу певицы, а также сотруднице Tri Star Sports & Entertainment Group Робин Гринхилл, которая работала бизнес-менеджером певицы. Происходящее, утверждает Власов, Йемени объяснял ему необходимостью оградить Бритни от возможного вреда и плохого влияния. При этом отец певицы читал, в том числе, ее сообщения матери, парню, близким друзьям и даже назначенному судом адвокату — это подтверждают скриншоты, которые Власов передал NYT. «Ее собственный телефон и личные разговоры часто использовались, чтобы ее контролировать», — говорит Власов. И добавляет: «Это действительно напоминает тюрьму, где служба охраны была по сути в роли тюремщиков».

Слова Власова о том, как служба охраны контролировала жизнь Спирс, NYT на условиях анонимности подтвердили и другие люди, знакомые с условиями опеки над певицей. Они утверждают, что Спирс не могла даже покинуть дом без сопровождения сотрудников службы, которые сообщали Йемини и Гринхилл обо всех ее передвижениях.

В 2019 году Бритни Спирс, находясь в психиатрическом лечебном учреждении вопреки своей воле (ее опекуны утверждали обратное), пыталась нанять нового адвоката вместо назначенного ей судом. Это подтверждают материалы, предоставленные NYT Власовым, а также сам адвокат. Когда юрист поинтересовался, может ли он встретиться с певицей лично, та выразила сомнения, что его пропустит охрана, дежурившая у дверей ее больничной комнаты. И предложила сказать, что он сантехник. Адвокат отказался от этого плана. Через неделю Спирс написала ему, что отец забрал у нее телефон, так как узнал, что они разговаривали.

Одним телефоном слежка не ограничивалась, утверждает Власов. Однажды, рассказывает он, Йемини и еще один сотрудник Black Box Security передали ему USB-накопитель и попросили удалить все имеющиеся на нем аудиофайлы. Власову показалось это странным, тем более, что коллеги, по его словам, сильно нервничали — и он сделал копию. Оказалось, что на накопителе было больше 180 часов аудио, записанных тайно в спальне Бритни Спирс. NYT удалось подтвердить их подлинность.