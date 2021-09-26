Украинец Усик одолел Джошуа и забрал у него четыре чемпионских титула

Боксер Александр Усик выиграл в поездинке с Энтони Джошуа в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у соперника четыре чемпионских титула — по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Бой состоялся на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Судьи единогласно признали Усика победителем после 12 раундов.

Теперь в послужном списке 34-летнего Усика 19 побед, из них 13 — нокаутом, а 31-летний Джошуа потерпел второе поражение при 24 победах (22 — нокаутом).

Перед встречей Джошуа сравнил украинца с бывшим чемпионом Эвандером Холифилдом, который получил титульный бой в хэвивейте в седьмом поединке, тогда как Усик собрался бороться за пояса уже в третьем. Он также отметил, что Усик «верит в себя», пишет The Guardian.

В свою очередь, промоутер украинского супертяжеловеса Александр Красюк рассказал, что его клиент не сомневается в победе над Джошуа.