Ученые объяснили наличие длинных хвостов у динозавров

Исследователи смоделировали движение тела динозавра целофиза (Coelophysis bauri) и выяснили, что хвост при движении экономил энергию, компенсируя вращательный момент тела древнего ящера. В своей работе ученые использовали модель передвижения птицы хохлатый тинаму (Eudromia elegans).

Они создали компьютерную модель, в которой использовали медленное (0,39 метра в секунду) и быстрое (2,62 метра в секунду) перемещение без использования каких-либо экспериментальных данных. Выяснилось, что максимальная скорость ящера достигала 6,65 метра в секунду.

Подробный анализ кинематики модели показал, что движения хвоста оказались тесно связаны с движением задних конечностей, компенсируя возникающий угловой момент. Исследователи отметили, что хвост выполнял у динозавров важные динамические функции, по аналогии человеческих рук при ходьбе.