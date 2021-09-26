 
«  
  »

Ученые объяснили наличие длинных хвостов у динозавров

Команда ученых в США пришла к выводу, что наличие длинного хвоста помогало динозаврам двигаться, сообщает Science Advances. Они пояснили, хвост экономил животным до 18 процентов энергии при передвижении.

Исследователи смоделировали движение тела динозавра целофиза (Coelophysis bauri) и выяснили, что хвост при движении экономил энергию, компенсируя вращательный момент тела древнего ящера. В своей работе ученые использовали модель передвижения птицы хохлатый тинаму (Eudromia elegans).

Они создали компьютерную модель, в которой использовали медленное (0,39 метра в секунду) и быстрое (2,62 метра в секунду) перемещение без использования каких-либо экспериментальных данных. Выяснилось, что максимальная скорость ящера достигала 6,65 метра в секунду.

Подробный анализ кинематики модели показал, что движения хвоста оказались тесно связаны с движением задних конечностей, компенсируя возникающий угловой момент. Исследователи отметили, что хвост выполнял у динозавров важные динамические функции, по аналогии человеческих рук при ходьбе.

26 сентября, 2021 | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  