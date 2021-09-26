Талибы вывесили тела убитых людей на площади одного из афганских городов

На центральной площади афганского города Герат на припаркованном кране были вывешены четыре трупа. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев и представителей «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России — ред.), боевики казнили людей якобы за совершенные ими преступления, а тела выставили на всеобщее обозрение.

СМИ со ссылкой на талибов пишет, что они поймали четырех мужчин за участие в похищении отца и сына. Их убили полицейские во время перестрелки. Сначала талибы привезли на городскую площадь четыре тела, а после оставили одно, а три увезли в другие части города.

Эта «акция» была проведена, чтобы предупредить будущих преступников, отметил один из боевиков, его цитирует издание.