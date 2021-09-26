США вернули Ираку табличку Гильгамеша

Глиняная табличка размером 17 на 12,5 сантиметров. На ней – фрагмент эпоса о могущественном месопотамском царе Гильгамеше, который ищет бессмертия. Тридцать лет назад этот артефакт украли из музея в Ираке. Сейчас он возвращается домой.

“Разграбление музея стало настоящим ударом, поскольку наша история очень важна для нас. Наша история определяет нас, показывая, что мы древняя страна”, – отметил Фарид Яссин, посол Ирака в США.

Глиняная табличка с клинописью – это “сокровище для всего человечества”, уверены в ЮНЕСКО. А история о Гильгамеше повлияла на все великие монотеистические религии, а также оставила следы в Илиаде и Одиссее. Не менее эпическим было и возвращение артефакта Ираку. Предполагают, что табличку украли из иракского музея в 1991 году, по время войны в Персидском заливе.

“Эта репатриация – история эпических масштабов. Понимаете, артефакт появился в Великобритании в 2001 году. Контрабандой его доставили в США и продали за 50 тысяч долларов. С поддельными документами его перепродали и отправили в другую страну, а затем вернули в США, где аукционный дом помог продать ее за 1,6 миллиона долларов”, – рассказал Кеннет Полит, помощник генпрокурора США.

За такую сумму артефакт купили владельцы сети магазинов Hobby Lobby, семья Грин. Они христиане-фундаменталисты и основатели Музея Библии в Вашингтоне. Табличку планировали сделать частью экспозиции. Куратор музея забеспокоился о происхождении артефакта в 2017 году, посчитав, что его документация была неполной. Окончательно власти США табличку изъяли в 2019 году.

“Эта церемония – также и предупреждение для контрабандистов и грабителей, для тех, кто использует конфликты для кражи и торговли культурным наследием, участвуя в разрушении культурного разнообразия. Ирак очень сильно пострадал от подобных разрушений, совсем недавно во время оккупации ИГИЛ”, – подчеркнула Одри Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО.

Министерство культуры Ирака призвало другие организации – музеи, университеты, коллекционеров, тщательно изучить артефакты сомнительного происхождения, чтобы найти другие пропавшие сокровища древности и вернуть их в страну происхождения.

“Возвращение иракских артефактов для меня означает восстановление чувства собственного достоинства и восстановление доверия к иракскому обществу”, – рассказал Хасан Назим, министр культуры Ирака.

В июле этого года США уже вернули Ираку 17 тысяч древних артефактов. В основном экспонаты относятся к Шумерскому периоду, одной из старейших цивилизаций Месопотамии. Исторические ценности вывозили из Ирака на протяжении десятилетий, в том числе после начала военной миссии США в 2003 году.