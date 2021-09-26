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Спелеологи спустились в легендарный «колодец ада» в Йемене

В Йемене группа спелеологов провела исследование известной известняковой пещеры Бархут.

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В фольклоре мусульманских народов Бархут — это колодец, который связан с преисподней и населен джиннами и духами. Этот колодец ассоциируется с пещерой в пустыне провинции Аль-Махра. Местные жители называют ее «колодец ада», «тюрьма джиннов». Согласно народным поверьям, данное место проклято, подходить к нему близко нельзя.

Адский колодец,йемен,страны,спелеологи,Бархут,Реактор познавательный,исследования

Спелеологи при помощи специального оборудования для альпинистов спустились на максимальную глубину (112 м) и отобрали пробы воды, грунта и камней для лабораторных анализов. Также в пещере нашли шарики кальцита — следствие кристаллизации карбоната кальция на песчинках.

Исследователи рассказали, что диаметр этой воронки — 30 метров, на глубине 65 м из стен просачивается вода, образуя водопады.

Адский колодец,йемен,страны,спелеологи,Бархут,Реактор познавательный,исследования

Адскийколодец  Ничего необычного в пещере специалисты не выявили, не было обнаружено никаких вредных газов. Они также выпили воды из колодца.

По словам профессора геологии Немецкого технологического университета в Омане Мохаммеда аль-Кинди, в пещере живут змеи, но если их не пугать и не беспокоить, они не станут беспокоить человека.

26 сентября, 2021 | Category: Наука, Новости
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