Спелеологи спустились в легендарный «колодец ада» в Йемене

В Йемене группа спелеологов провела исследование известной известняковой пещеры Бархут.

В фольклоре мусульманских народов Бархут — это колодец, который связан с преисподней и населен джиннами и духами. Этот колодец ассоциируется с пещерой в пустыне провинции Аль-Махра. Местные жители называют ее «колодец ада», «тюрьма джиннов». Согласно народным поверьям, данное место проклято, подходить к нему близко нельзя.

Спелеологи при помощи специального оборудования для альпинистов спустились на максимальную глубину (112 м) и отобрали пробы воды, грунта и камней для лабораторных анализов. Также в пещере нашли шарики кальцита — следствие кристаллизации карбоната кальция на песчинках.

Исследователи рассказали, что диаметр этой воронки — 30 метров, на глубине 65 м из стен просачивается вода, образуя водопады.

Адскийколодец Ничего необычного в пещере специалисты не выявили, не было обнаружено никаких вредных газов. Они также выпили воды из колодца.

По словам профессора геологии Немецкого технологического университета в Омане Мохаммеда аль-Кинди, в пещере живут змеи, но если их не пугать и не беспокоить, они не станут беспокоить человека.