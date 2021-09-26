Самый дикий фильм в карьере Николоса Кейджа вышел в прокат

Фантастический боевик «Узники Страны призраков» 30 сентября выходит на экраны кинотеатров страны.

Режиссером стал японский создатель Сион Соно, который работал над такими проэктам «Откровение любви», «Крот» и «Холодная рыба». Сценарий написали актеры Аарон Хендри ( «Хор») и Реза Сиксо Сафа ( «Менталист»). «Узники страны призраков» — первый англоязычный проект Сион Соно. Критики остались в восторге от киноленты: они называют его одним из лучших фильмов режиссера.

«Узники Страны призраков» — новый проект с участием голливудских звезд: любимца украинских зрителей, оскаровского лауреата ( «Лучшая мужская роль» за «Покидая Лас-Вегас») Николаса Кейджа и харизматичной Софии Бутелла.

Николас Кейдж играет роль незадачливого грабителя банка, который вынужден отправиться на опасное задание от Губернатора (Билл Моусли). У того без вести пропала внучка (София Бутелла), и теперь герой Кейджа должен найти и вернуть девушку. Для большей мотивации на главного героя надевают кожаный костюм, начиненный взрывчаткой, который он не может самостоятельно снять. Теперь путей к отступлению у него нет.

Украинские зрители увидят картину на большом экране одними из первых, поскольку в мировом прокате, включая США, фильм стартует на сутки позже.

Премьера фильма «Узники Страны призраков» состоялась 31 января на фестивале Sundance. Снятый в стилистике «Безумного Макса», «Побега из Нью-Йорка» и «12 обезьян», этот новаторский боевик с элементами стимпанк рассказывает о постапокалиптический мир, в котором после взрыва ядерной бомбы остановилось время.