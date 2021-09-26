Режиссер «Не время умирать» раскритиковал «классического Бонда» Шона Коннери

Он считает, что в 60-х Агента 007 изображали насильником.

Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом 44-летний Кэри Фукунага назвал Агента 007 в исполнении Шона Коннери настоящим «насильником».

По его мнению, в фильме «Шаровая молния» Коннери в образе «классического Бодна» напал на медсестру, которая его отвергла. Герой Шона якобы принудил персонажа актрисы Молли Питерс к половому акту.

«Это было в “Шаровой молнии”, где персонаж Шона Коннери насилует женщину? Она такая: “Нет, нет, нет”, а он: “Да, да, да”. Сегодня это никуда не годится», — рассказал Фукунага на интервью для The Hollywood Reporter.

По его словам, он старался сделать все возможное, чтобы герой Крейга не был похож на такого Джеймса Бонда. Отметим, что финальный фильм новой Бондианы, «Не время умирать», выйдет в прокат уже 7 октября.

Источник фото: Legion-Media