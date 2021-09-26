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Поезд слетел с рельсов в США: трое погибших

Страшное железнодорожное ЧП произошло в американском штате Монтана. Как сообщает ABC News со ссылкой на местные власти, крушение потерпел пассажирский поезд, в котором находились около 160 человек, в том числе 147 пассажиров.

В результате три человека погибли. По данным The New York Times, травмы получили более 50 человек.

Сошли с рельсов и опрокинулись набок пять вагонов поезда Empire Builder, следовавшего из Чикаго в Сиэтл. ЧП случилось у местечка Джоплин.

На месте аварии работают экстренные службы, медики.

26 сентября, 2021 | Category: США
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