Поезд слетел с рельсов в США: трое погибших

Страшное железнодорожное ЧП произошло в американском штате Монтана. Как сообщает ABC News со ссылкой на местные власти, крушение потерпел пассажирский поезд, в котором находились около 160 человек, в том числе 147 пассажиров.

В результате три человека погибли. По данным The New York Times, травмы получили более 50 человек.

Сошли с рельсов и опрокинулись набок пять вагонов поезда Empire Builder, следовавшего из Чикаго в Сиэтл. ЧП случилось у местечка Джоплин.

На месте аварии работают экстренные службы, медики.