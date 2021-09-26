Палеогенетики выяснили происхождение этрусков

Палеогенетики проанализировали ДНК 82 индивидов из Этрурии и Южной Италии, живших между 800 годом до нашей эры и 1000 годом нашей эры, и выяснили происхождение этрусков. Оказалось, что, несмотря на отличавшуюся культуру и изолированный язык, этот народ был генетически близок к италикам. В период раннего железного века и Римской республики этруски оставались генетически однородными, пока во времена Римской империи не начался приток людей из Восточного Средиземноморья. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В I тысячелетии до нашей эры на территории Центральной Италии развивалась этрусская культура. Древнейшие известные надписи на этрусском языке, который был неиндоевропейским изолированным языком, относятся к VIII веку до нашей эры. Города этого народа, объединенные общим языком и религиозными представлениями, никогда не образовывали единого государства. Однако Этрусское двенадцатиградие в VII–V веках до нашей эры установило политическое и культурное лидерство на обширной территории от долины реки По до Великой Греции. Лишь в конце I тысячелетия до нашей эры римская экспансия привела к упадку этрусских городов и включению Этрурии в 27 году до нашей эры в Римскую империю.

Вопрос о происхождении этрусков оставался дискуссионным. Одни исследователи считают, что этот народ сформировался благодаря нескольким волнам миграции из Восточного Средиземноморья, из Центральной Европы и Северного Причерноморья, на что, в частности, указывал Геродот. Согласно другой версии, восходящей к историку Дионисию Галикарнасскому, этруски имели автохтонное происхождение. В этом случае археологи связывают народ с древнейшей культурой позднего бронзового и раннего железного века на территории Северной и Центральной Италии – Вилланова (и прото-Вилланова).

Cosimo Posth et al. / Science Advances, 2021

Козимо Пост (Cosimo Posth) из Института истории человечества Общества Макса Планка совместно с учеными из Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, США и Финляндии провел генетическое исследование, чтобы выяснить происхождение этрусков. Для этого исследователи секвенировали ДНК 70 индивидов, чьи останки были обнаружены на 12 археологических памятниках Этрурии. Для 46 образцов недавно были получены прямые радиоуглеродные датировки, которые охватывают почти два тысячелетия — с 800 года до нашей эры до 1000 года нашей эры. Кроме того, ученые выделили геномы 16 человек VIII века нашей эры, чьи останки обнаружены в ходе раскопок в Базиликате.

После удаления из выборки образцов с низким покрытием или загрязнением ядерной и митохондриальной ДНК генетики оставили для дальнейшего исследования 82 генома. Основываясь на радиоуглеродных датировках и генетическом сходстве, ученые выделили три группы: 48 индивидов, живших между 800 и 1 годами до нашей эры (ранний железный век, Римская республика); 6 индивидов, живших между 1 и 500 годами нашей эры (Римская империя); 28 индивидов, живших между 500 и 1000 годами нашей эры, причем 12 из них — из Центральной Италии, а 16 — из Южной.

Ученые пришли к выводу, что на протяжении раннего этапа большинство исследованных индивидов образуют однородный генетический кластер, а присутствие людей с родословной из других регионов было спорадическим и не оставило существенного вклада. Вопреки гипотезе, что этруски связаны с мигрантами с Ближнего Востока, их генетический профиль оказался местным, сходным с другими соседними популяциями, например, с латинами, несмотря на их культурные и языковые различия. Этруски получили значительный генетический вклад от степняков бронзового века, что характерно и для других европейских народов и регионов.

На ранней стадии генетики обнаружили редкое присутствие индивидов, связанных с центральноевропейскими популяциями гальштатской культуры (протокельты). В последние четыре столетия до нашей эры неместных людей становилось больше. Ученые указывают на их происхождение с Ближнего Востока и Северной Африки, что может объясняться усилением связей между Этрурией и другими регионами. Генетическая однородность этрусков наблюдалась на протяжении почти тысячелетия, что согласуется с историческими данными.

Cosimo Posth et al. / Science Advances, 2021 Поделиться



Резкие изменения произошли во времена Римской империи, когда в регионе появляются люди, имеющие происхождение из Восточного Средиземноморья. Это отражает роль Рима в крупномасштабном перемещении людей. Генетический вклад в популяцию этрусков оказался существенным и составлял около 50 процентов. Эдикт Каракаллы 212 года, даровавший римское гражданство всему свободному населению империи, только способствовал смешению местного и пришлого населения.

В эпоху раннего Средневековья на территориях бывшей Этрурии наблюдался приток генов, связанных с Северной Европой, что объясняется появлением лангобардов. Генетики установили, что основной генофонд современного населения Центральной и Южной Италии в значительной степени сформировался около тысячи лет назад.