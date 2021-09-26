Мадонна вышла на публику в ужасном наряде

Американская певица Мадонна посетила в откровенном наряде премьеру фильма, который посвящен ее концертному туру Madame X, и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Мероприятие прошло в закрытом клубе Paradise Club & Theater в Нью-Йорке. 63-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в черном корсете с декольте, белых мини-юбке с разрезами на бедрах и жилетке, а также сетчатых перчатках и колготках. Она дополнила свой образ ботинками на каблуках, а также диадемой со стразами, многочисленными колье, кольцами и браслетами.

Читатели издания раскритиковали внешний вид Мадонны в комментариях под размещенными кадрами. «Я люблю Мадонну, но этот наряд просто ужасен», «Этот образ выглядел бы мерзко даже на 20-летней», «Раньше она была модной, но теперь она выглядит отчаявшимся посмешищем», «В 63 она должна одеваться приличнее. Сейчас на нее противно смотреть», — негодовали они.