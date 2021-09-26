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Князь Монако появился на публике с Шэрон Стоун вместо жены

Князь Монако Альберт II появился на гала-вечере Planetary Health вместе с американской актрисой Шэрон Стоун. Об этом сообщает Paris Match.

По информации издания, жена князя Шарлен все еще находится в Южной Африке по состоянию здоровья. Также на публичное мероприятие Альберт II взял старшую сестру принцессу Каролину Ганноверскую.

Кроме того, Альберт II вручил американке награду, которую до этого получали только мужчины, в том числе ее коллеги актеры Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум, а также певец Стинг. «В знак признания ее выдающейся приверженности эмансипации женщин, действий в области медицинских исследований и постоянных усилий по изменению мира», — заявили в фонде монарха.

26 сентября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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