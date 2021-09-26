Китайский дипломат допустил ядерный удар по США вопреки соглашению

Властям Китая следует быть готовыми первыми нанести ядерный удар по Америке, считает бывший заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Как пишет Daily Mail, это заявление прозвучало в связи с созданием нового военного альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS.

Дипломат считает, что политика Китая в последние годы подняла «моральный авторитет» страны, но теперь она должна дать ответ на действия США в регионе. Безопасности угрожают в том числе новых оборонные союзы с участием Штатов и рост их военного присутствия в КНР.

Отметим, Пекин с 1968 года придерживается политику неприменения ядерного оружия первым. США между тем допускают нанесение ядерного удара первыми против Китая, России и КНДР.

Как сообщалось, 16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение о военном союзе AUKUS. Государства планируют в упрощенном порядке обмениваться данными и сотрудничать в оборонной сфере.