Гильермо дель Торо потратил 16 лет на сценарии, которые так и не экранизировали

56-летнего режиссера Гильермо дель Торо по праву называют королем современных фильмов ужасов. За свою жизнь он снял, спродюсировал и написал сценарии к десяткам фильмов, но мог бы сделать еще больше.

Гильермо признался, что по его подсчетам он потратил 16 лет жизни на написание сценариев, которые так и не увидели свет. Однако он не считает, что это было время, потраченное впустую, а принимает его за опыт.

«По моим подсчетам, я написал или участвовал в написании около 33 сценариев. По 2-3 из них снимали другие режиссеры, 11 поставил я. Так что около 20 сценариев не было использовано. Каждый занимает 6-10 месяцев работы, так что в сумме на них ушло примерно 16 лет. Зато это опыт и развитие навыков», — рассказал он в своем Twitter.

Сейчас мэтр активно работает над ремейком фильма «Аллея кошмаров». Это будет фильм в антураже хоррора, который по ходу сюжета разрушает атмосферу мистики и дает зрителю логическое объяснение происходящего.