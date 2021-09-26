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Білоруські партизани підпалили базу ОМОНу в Мінську та стрільбище силовиків в Бобруйську

У Республіці Білорусь з’явилося антилукашенківське підпілля, що почало підпали об’єктів силового блоку президента

На своєму телеграм-каналі Буслы ляцяць підпільники звітують про дві здійснені ними акції, передає Еспресо.TV.

Ввечері 25 вересня вони повідомили про скидування з дронів запальних сумішей на будівлі ОМОНу в мінському районі Уруччя, а днем раніше, 24 вересня, заявили про пошкодження вогнем полігону в Бобруйську.

В обох випадках автори повідомлення на підтвердження сказаного долучали відповідне відео.

В Мінську, за їхніми словами, ними було використано «дві 5 л ємності» з інтервалом у 20 секунд, в Бобруйську — 4,5 л суміші.

МВС Білорусі заявляє, що виконавців «дій терористичного характеру» в Бобруйську затримано. Це місцеві чоловіки віком 27, 30 та 45 років, інформує білоруська державна інформагенція БЕЛТА.

26 сентября, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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