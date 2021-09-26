Астрономы подтвердили рекордные размеры кометы из облака Оорта

@willgater / Twitter, ESA, NASA, NOIRLab

Астрономы определили, что диаметр ядра кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн) из облака Оорта составляет около 150 километров, что делает ее крупнейшей кометой и крупнейшим телом из облака Оорта среди известных. Предполагается, что ее текущая активность обусловлена сублимацией частиц аммиачного и углекислотного льда. Препринт работы доступен на сайте arXiv.org.

Текущие представления ученых о населении облака Оорта основаны на небольшой выборке тел, которые находятся на орбитах с перигелиями менее 10 астрономических единиц. При этом лишь у части из них наблюдалась кометная активность, которая облегчает поиск подобных объектов и позволяет оценить состав их поверхностного слоя. Недавнее открытие кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн), которую изначально приняли за карликовую планету из облака Оорта, движущуюся сейчас к Солнцу, позволяет астрономам узнать больше о свойствах тел с окраин Солнечной системы, в которые входят как объекты, захваченные из межзвездной среды, так и тела, рожденные на заре Солнечной системы.

Группа астрономов во главе с первооткрывателями кометы Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) и Гэри Бернстайном (Gary Bernstein) из Пенсильванского университета опубликовала работу, в которой изложила результаты анализа всех данных наблюдений до июня 2021 года, которые использовались для открытия кометы и определения ее свойств и орбиты, такие как обзоры неба DES (Dark Energy Survey) и PanSTARRS1 и данные с телескопов VISTA, CFHT и Gaia.

Ученые определили, что наклонение орбиты кометы составляет 95 градусов к плоскости эклиптики, предыдущий афелий ее орбиты находится на расстоянии 40,4 тысячи астрономических единиц, а очередной перигелий она пройдет в начале 2031 года, оказавшись на расстоянии 10,97 астрономической единицы от Солнца. Предыдущий перигелий на расстоянии около 18 астрономических единиц от Солнца комета прошла 3,5 миллиона лет назад.

Размер ядра кометы был оценен в 150 километров, что делает C/2014 UN271 крупнейшим ядром кометы из известных (его масса примерно в десять раз больше, чем у ядра кометы Хейла-Боппа) и крупнейшим известным телом из облака Оорта. Пока что ученым не удалось определить период вращения ядра, однако динамика яркости ядра по мере приближения к Солнцу вписывается в простую модель активности кометы за счет сублимации частиц замороженной углекислоты или аммиака с поверхности ядра. Более летучие вещества, такие как молекулярный азот, метан или угарный газ также могут присутствовать в коме.

Исследователи считают, что несмотря на то, что темпы сублимации водяного льда на комете будут крайне низкими, она будет впечатляющей целью для наземных наблюдений — вблизи точки перигелия она будет немного тусклее спутника Сатурна Титана, а скорость сублимации углекислоты с ядра вырастет в 200 раз.