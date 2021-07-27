Зеленський взяв під повний контроль Нацгвардію

Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про Національну гвардію щодо повноважень Міноборони та Головнокомандувача ЗС України, які стосуються підпорядкування Нацгвардії.

Відповідні зміни будуть внесення після набуття чинності Законом «Про основи національного спротиву», що був прийнятий 16 липня, і наразі очікує підпису президента.

Зокрема втратить чинність положення статті 6-1 Закону України «Про Національну гвардію України», згідно з якою під час дії воєнного стану Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави підпорядковується Міністерству оборони України.

Нове положення цієї статті передбачатиме, що з настанням особливого періоду* (а не воєнного стану як передбачено зараз) Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням і підпорядковується Головнокомандувачу Збройних Сил України, крім військових частин (підрозділів), які здійснюють конвоювання та охорону дипломатичних представництв.

* Довідка. Особливий період в Україні розпочався 17 березня 2014 року і триває досі.

Військово-політичне та адміністративне керівництво Національною гвардією України й надалі здійснюватиме Міністр внутрішніх справ України.

Також після набуття чинності законом про основи національного спротиву у законі про Національну гвардію будуть уточнені інші повноваження Міністерства оборони, а частину повноважень передадуть Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Повний текст статті 6-1 «Про Національну гвардію України» зі змінами:

«Стаття 61. Повноваження Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України щодо Національної гвардії України

1. Міністр оборони України:

1) спільно з Міністром внутрішніх справ України визначає порядок забезпечення органів військового управління, з’єднань і військових частин Національної гвардії України, які в особливий період підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України;

2) затверджує єдині вимоги щодо якісних характеристик військового озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури озброєння і військової (спеціальної) техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил України та Національної гвардії України, згідно з визначеними потребами та пріоритетами;

3) організовує розроблення єдиних для Збройних Сил України та Національної гвардії України технічних регламентів у сфері військового озброєння і військової техніки;

4) організовує у межах компетенції комплектування Національної гвардії України військовослужбовцями, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

5) організовує участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в Національній гвардії України;

6) погоджує тактико-технічні (технічні) завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт з розроблення нових зразків озброєння, військової (спеціальної) техніки та військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначених зразків для потреб Національної гвардії України;

7) здійснює інші повноваження у сфері оборони держави, передбачені законом.

2. Головнокомандувач Збройних Сил України:

1) узгоджує програми розвитку Національної гвардії України в частині, що стосується оборони держави, а також плани підготовки її органів військового управління, з’єднань і військових частин, призначених для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил України в особливий період та виконання завдань територіальної оборони;

2) організовує участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в Національній гвардії України;

3) організовує методологічне, методичне та наукове забезпечення мобілізаційної підготовки Національної гвардії України.

3. З настанням особливого періоду Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням і підпорядковується Головнокомандувачу Збройних Сил України, крім військових частин (підрозділів), які здійснюють конвоювання та охорону дипломатичних представництв».

https://www.ukrmilitary.com/2021/07/ngu-zsu.html