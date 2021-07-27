В Канаде на 3D принтере напечатан «Дом Фибоначчи» (4 фото)

Первый дом в Канаде, напечатанный на 3D-принтере, создала голландская строительная компания Twente Additive Manufacturing (TAM). Здание получило собственное имя — «Дом Фибоначчи», отсылающее к последовательности Фибоначчи и «золотому сечению», наблюдаемым в природе в многочисленных проявлениях: в ракушках, лепестках цветов, формах листьев. Числа Фибоначчи уже не раз вдохновляли конструкторов яхт, автомобилей и многочисленных архитектурных творений.

Стационарный компактный «Дом Фибоначчи» становится первым строением, напечатанным на 3D принтере, и предлагаемым для аренды на платформе Airbnb. Размещается объект в живописном месте Британской Колумбии, в деревне Kootenay Lake Village. Площадь дома составляет всего 35 квадратных метров, и он предназначен для сдачи в аренду семье из двух взрослых и двух детей. Стоимость аренды составляет 130 долларов за сутки.

Сложная форма стен «Дома Фибоначчи» имеет минимальное количество прямолинейных стен и конструкций. Криволинейные элементы «отпечатаны» методом послойной экструзии бетона 3D принтером на заводе компании TAM. Затем элементы были доставлены на место, где и были собраны с помощью подъемного крана. По завершению сборки строители установили окна и двери, построили лестничные пролеты, провели монтаж водопровода и электрической проводки, установили мебель.

Строительные работы заняли всего 11 суток, а дом состоит из 20 крупногабаритных бетонных элементов. Большую часть «Дома Фибоначчи» занимает гостиная с панорамным остеклением. Рядом находятся миниатюрная кухня и ванная комната с душем, раковиной и туалетом. Есть две спальные зоны, размещенные в верхней части дома. Попасть в спальню можно по компактной лестнице. Снаружи есть небольшая крытая веранда.