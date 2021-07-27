Ученые нашли на дне Марианской впадины неизвестные вирусы аномально больших размеров

Группа китайских исследователей в рамках миссии Challenger Deep извлекла из самой глубокой точки планеты отложения. В них ученые нашли вирусы, среди которых были и гигантские виды. Авторы исследования отмечают, что их размер превышал размеры некоторых бактерий, что очень необычно. Хотя мимивирусы обнаруживались и в других местах, они оказались более многочисленными на глубине 11 км. Как известно, давление в этом районе в 1100 раз превышает атмосферное.

Мимивирусы — это род вирусов, включающий в себя единственный вид Acanthamoeba polyphaga mimivirus (APMV), их хозяевами являются амебы рода Acanthamoeba. В отличие от большинства других вирусов, мимивирус не проходит через фильтр с диаметром пор 0,22 мкм и виден в световой микроскоп.

Популяция мимивирусов на дне впадины составляет примерно 4% от общей вирусной популяции. Также вместе с отложениями ученые извлекли со дна океана 15 других типов вирусов и более 100 бактерий разных видов. Кроме аномального размера, мимивирус выделяется среди других патогенов очень сложным геномом — в нём более 1,2 млн пар оснований. Для сравнения — геном коронавируса нового типа, который спровоцировал пандемию COVID-19, почти в 40 раз короче. Ученые подчеркивают, что воздействие мимивирусов на млекопитающих пока только изучается в лабораторных условиях.