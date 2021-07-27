Стало известно о звонке Макрона в Израиль из-за скандала со шпионским ПО

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал телефонный звонок главе израильского правительства Нафтали Беннету, чтобы убедиться в должном расследовании утверждений о шпионском программном обеспечении (ПО). Об этом стало известно израильскому телевидению, передает The Times of Israel.

Беннет заверил французского лидера, что скандал вокруг ПО Pegasus израильской фирмы NSO Group начался из-за событий, которые произошли до того, как он стал премьером Израиля в мае 2020 года. До этого израильское правительство возглавлял Беньямин Нетаньяху. При этом Беннет ясно дал понять, что Тель-Авив сделает выводы из сложившейся ситуации.

Макрон также выразил беспокойство по поводу возможного использования властями Марокко «мощных» вредоносных программ для слежки. Беннет в свою очередь допустил возможный визит министра обороны Израиля Бенни Ганца в Париж.

Звонок подтвердил Елисейский дворец в разговоре с Euractiv. Однако в резиденции Макрона отказались называть подробности его диалога с Беннетом. Также Елисейский дворец сообщил, что французский лидер сменил телефон и номер после сообщений о возможном попадании своего имени в списки тех, за кем следили с помощью Pegasus.

19 июля из журналистского расследования стало известно, что спецслужбы нескольких стран закупали шпионское ПО у израильской компании NSO Group для слежки за журналистами, оппозиционерами и иностранными политиками. Помимо Макрона, в списке возможных целей также оказались премьер-министр Франции Эдуар Филипп и четырнадцать французских министров.