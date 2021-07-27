Создатели «Аватара 2» показали шторм на Пандоре

Создатели фантастического фильма «Аватар 2» представили несколько новых концепт-артов, в том числе запечатлевших мощный шторм на планете Пандора, где происходит основное действие. Иллюстрации опубликовал на своем официальном канале в Instagram художник-постановщик Дилан Коул.

На четырех слайдах показана не только сама буря, но и представитель племени На`ви, перемещающийся верхом на каком-то морском существе по бурным волнам. В своем вышеупомянутом посте в Instagram Коул поблагодарил продюсера «Аватара» Джона Ландау за разрешение продемонстрировать концепты потенциальным зрителям. Пока неизвестно, увидят ли зрители в сиквеле именно эти кадры.

Отметим, что съемки фильма «Аватар 2» завершились в сентябре прошлого года. В одном из интервью режиссер Джеймс Кэмерон отмечал, что перед тем как приступить к работе над второй серией, он собрал группу сценаристов и распорядился проанализировать, что именно сработало в первой части, и лишь потом предлагать новые идеи.

Сиквел, релиз которого несколько раз откладывался, планируется выпустить в мировой прокат в декабре 2022 года. Форматы пока не уточнялись.