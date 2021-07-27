Приближенного Папы Римского обвинили в мошенничестве на 412 миллионов долларов

Итальянский кардинал Анджело Беччу (Angelo Becciu) предстал перед трибуналом Святого Престола по делу о мошенничестве и растратах на сумму 412 миллионов долларов. Об этом сообщает «Би-би-си».

73-летний священнослужитель ранее был приближенным Папы Римского, но понтифик уволил его после сообщений о причастности к финансовым махинациям. По данным следствия, украденные деньги Беччу переправлял на предприятия своих братьев на Сардинии.

Вместе с кардиналом в мошенничестве обвинили еще девять человек, связанных с Ватиканом. Подозреваемые отрицают свою вину. В случае вынесения обвинительных приговоров им грозят крупные денежные штрафы и тюремное заключение. Ожидается, что судебный процесс по этому делу продлится несколько месяцев. Из-за эпидемиологических ограничений слушания проходят не в обычных помещениях суда, а в залах музеев Ватикана.