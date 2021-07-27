Меган и Гарри живут в доме за 14 миллионов, но продолжают жаловаться на тяжелую жизнь

Недавно принц Гарри объявил о книжной сделке с Penguin Random House, в рамках которой он обнародует «интимные и искренние» мемуары о своей жизни. Журналист и королевский эксперт Джонатан Сакердоти прокомментировал эту новость для издания Express.

«Послушайте, многим людям надоело слышать от Меган и Гарри о том, что они вечные жертвы. Они живут в особняке за 14 миллионов долларов в Монтесито. Им не на что жаловаться по сравнению с большинством людей», — заявил Сакердоти.

Вместе с этим журналист признал, что принц Гарри в самом деле столкнулся со множеством трудностей. По мнению эксперта, многим было бы интересно прочитать в его автобиографии о детстве и этапах взросления, если бы не постоянные жалобы, которые всех утомили.

Напомним, Гарри заявлял, что опубликует свои мемуары осенью следующего года. Предположительно, герцог поделится воспоминаниями из детства, в том числе о травмирующем опыте переживания смерти матери — принцессы Дианы. Также наверняка некоторые главы будут посвящены Меган Маркл.

Источник фото: Legion-Media