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Меган и Гарри живут в доме за 14 миллионов, но продолжают жаловаться на тяжелую жизнь

Недавно принц Гарри объявил о книжной сделке с Penguin Random House, в рамках которой он обнародует «интимные и искренние» мемуары о своей жизни. Журналист и королевский эксперт Джонатан Сакердоти прокомментировал эту новость для издания Express.

«Послушайте, многим людям надоело слышать от Меган и Гарри о том, что они вечные жертвы. Они живут в особняке за 14 миллионов долларов в Монтесито. Им не на что жаловаться по сравнению с большинством людей», — заявил Сакердоти.

Напомним, Гарри заявлял, что опубликует свои мемуары осенью следующего года. Предположительно, герцог поделится воспоминаниями из детства, в том числе о травмирующем опыте переживания смерти матери — принцессы Дианы. Также наверняка некоторые главы будут посвящены Меган Маркл.

Источник фото: Legion-Media

27 июля, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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