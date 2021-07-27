Лучшие роли Сандры Буллок, о которых вы могли забыть

У Сандры Буллок есть «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона». Она также запомнилась зрителям по фильмам «Мисс Конгениальность», «Предложение», «Пока ты спал», «Гравитация» и «Птичий короб».

Но в нашей сегодняшней подборке мы хотим вспомнить малоизвестные роли Сандры, которые могут затмить даже самые известные фильмы с ее участием.

«Разрушитель»

Сандра Буллок в этом фильме снялась с любимчиками публики – Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Актриса сыграла лейтенанта Ленины Хаксли, неуклюжего полицейского из будущего. Многие критики единодушно отметили запоминающееся комедийное исполнение Сандрой своей героини, хотя сам фильм был воспринят холодно и с треском провалился в прокате.

«Практическая магия»

Эта картина считается финансово неудачной. Буллок сыграла одну из сестер-колдуний – Салли Оуэнс. Фильм в прокате не окупился, но роль Сандры в дуэте с Николь Кидман плохой не назовешь. И вообще «Практическую магию» хочется пересматривать каждую осень из-за специфической атмосферы. Но мы предлагаем долго не ждать)

«Предчувствие»

Сандра сыграла в картине с актером Джулианом Макмэхоном. Фильм рассказывает об одной неделе жизни домохозяйки Линды, у которой предчувствие чего-то очень плохого только усиливается с каждым днем, а события, которые этому способствуют, не соблюдают свою хронологию.

«Жутко громко и запредельно близко»

Фильм был разгромлен кинокритиками. Вместе с Буллок в нем появились также Том Хэнкс и начинающий актер Томас Хорн. Кино затрагивает тему террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

«Копы в юбках»

Здесь Буллок сыграла комедийную роль спецагента Сары. Но фильм вышел в один год с картиной «Гравитация», где актриса исполнила довольно драматическую роль, поэтому ее игра в «Копах», мягко говоря, померкла.