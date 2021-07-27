Канье Уэст поселился на стадионе после многотысячного концерта

На выступлении, прошедшем 23 июля, хип-хоп-исполнитель представил свой десятый альбом Donda. Артист находился на сцене в маске и оранжевых куртке и штанах. Свои песни Уэст не исполнял — они проигрывались в записи, пока рэпер слушал их вместе с посетителями.

Пластинка должна была появиться в сети через день после концерта, однако по окончании мероприятия Уэст отложил ее выход. Артист остался работать над альбомом на стадионе.

Отмечается, что Уэста якобы заметили посетители спортивного матча. Он вышел к зрителям в той же одежде, в которой давал концерт.

Видео со стадиона также появилось в Instagram Уэста.