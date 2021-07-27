Играй в «Лев» — получай деньги

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Начинаем игру с регистрации и правил.

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После этого переходите в раздел азартных игровых автоматов и выберите из них несколько наиболее понятных и простых. Здесь вы можете использовать фриспины для тренировки. Но если вы на них начали тренироваться, то с них и стартуйте потом. Теперь вы имеете и небольшой игровой опыт, который вас еще больше приблизит к джекпоту.

Начинаем игру по взрослому. Первые ставки делайте минимальными и повышайте их только в случае выигрыша. Затем, если проигрываете, то снова снижайте их до минималок. Такие игровые качели постепенно выведут вас на большие деньги. Но не играйте за вечер больше чем на трех аппаратах — не распыляйтесь, и пользуйтесь только теми гейминаторами, на которых тренировались.

Получить лояльность от казино и вывести деньги

На определенном этапе вам понадобится вывод денег. С этим просто — деньги выводятся по первому требованию как только у вас на с чету накопится минимально необходимая сумма. Но не снимайте сразу все. Лучше оставить на 3 минимальные ставки для следующей игры и вернуться в зал казино «Лев» через день. Так вы повысите свою лояльность к казино и в следующий раз вас выигрыш будет больше, а выигрывать вы станете быстрее.

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