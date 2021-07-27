Ford запускает линию эксклюзивного парфюма с ароматом бензина и ностальгии

При разработке модели Mach-E GT, полностью электрической версии культового автомобиля Mustang, в компании Ford столкнулись с неожиданной сложностью. Более 70 % респондентов заявили, что электротяга – это хорошо, но им будет не хватать рева мотора и запаха бензина. Неотъемлемый элемент мощных и скоростных автомобилей прошлого, в новом времени он сохранится в виде специального парфюма.



Это не шутка, а элемент пиар-кампании новой модели, сам аромат получил название «Mach-Eau». Его разработкой занималась компания Olfiction – оказалось, что мало просто взять запах бензинового выхлопа и упаковать в красивый флакончик. Новый аромат сочетает дымные аккорды, запах каучука во время работы, а также «звериную ноту», чтобы передать особый шарм Mustang.

Непосредственно бензина в новом аромате очень мало, все же это канцероген. Специалисты изучали запахи разогретых от скорости покрышек, ароматы испарений двигателя, и смешивали их с такими традиционными компонентами, как лаванда и сандал. Что касается звериной части, она позаимствована у лошадей – недаром же речь идет о мустангах. Парфюм уже начали продвигать среди поклонников американских масл-каров.