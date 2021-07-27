Эндрю Левитас обвинил MGM в попытке «похоронить» его фильм «Великий», намекнув, что компания сделала это из-за Джонни Деппа

Кинорежиссер Эндрю Левитас направил Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) письмо, в котором выступил против решения кинокомпании продвигать в США его фильм («Minamata»), в котором снялся актер Джонни Депп. Текст письма опубликовало издание Deadline.

В письме, направленном в том числе спонсорам фильма, Эндрю Левитас привел слова руководителя отдела закупок MGM Сэма Уоллмана, который сказал, что компания решила «похоронить фильм». По словам режиссера, «MGM обеспокоена тем, что личные проблемы актера, задействованного в фильме, возможно, могут негативно отразиться на остальных».

Левитас не назвал в письме имя актера, но Deadline уверенно пишет, что речь идет о Джонни Деппе, который сыграл в киноленте главную роль. Издание подчеркнуло, что сделку о покупке прав на фильм заключили в тот момент, когда Депп судился с британским таблоидом The Sun из-за статьи, в которой утверждалось, что актер избивал бывшую жену Эмбер Херд.

MGM купила права на показ фильма «Великий» в США осенью 2020 года. Ожидалось, что фильм покажут в кинотеатрах в феврале 2021 года, но этого не произошло.

Представитель MGM, комментируя Deadline письмо режиссера, подтвердил, что права на фильм куплены, добавив, что кинолента входит в число будущих релизов компании. Другие детали он раскрывать не стал.

Мировая премьера фильма «Великий» прошла на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. В дальнейшем фильм показали во многих странах, в том числе в России.

В ноябре 2020 года Джонни Депп проиграл иск о клевете к The Sun из-за статьи 2018 года в которой утверждалось, что актер избивал бывшую жену Эмбер Херд. Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в официальном браке с февраля 2015 года по январь 2017 года. Во время бракоразводного процесса они обвиняли друг друга в домашнем насилии.