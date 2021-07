Дочь Шарлотты из «Секса в большом городе» выросла красавицей

Съемки последнего сезона сериала «Секс в большом городе» завершились 17 лет назад, после чего в 2008 году выходил полнометражный фильм. С момента, когда персонажи в последний раз появлялись на экранах, прошло 11 лет. Не удивительно, что с тех пор дети главных героинь из очаровательных крошек превратились в молодых девушек и парней.

Шарлотта Йорк, которую сыграла Кристин Дэвис, по сюжету была матерью двух дочек. В конце сериала Шарлотта и Гарри удочерили девочку из Китая Лили. А в фильме у пары появилась биологическая дочь Роуз.

Благодаря кадрам со съемок фанаты могут увидеть, как сегодня выглядит повзрослевшая Лили, до того, как And Just Like That станет доступен к просмотру. Девушку в пышном белом платье в цветочек запечатлели рядом с ее экранной матерью. Для Шарлотты тоже выбрали наряд с цветочным принтом.

Взрослую версию Лили сыграет 25-летняя Кэти Ан. Как пишет EW, зрители также увидят повзрослевшего сына Миранды и Стива по имени Брэди. Не исключено, что сценаристы прописали между детьми старых подруг любовную линию.