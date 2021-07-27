Дочь Бориса Джонсона снялась в вызывающем платье для модного журнала

Во время фотосессии 28-летняя Лара Джонсон-Уиллер продемонстрировала на себе образы, включающие корректирующее белье. Так, на первом черно-белом кадре дочь политика запечатлена в светлом платье из полупрозрачного материала, через которое видны черные бюстгальтер и плавки. Ее образ дополнили туфли на каблуках.

На втором снимке ее засняли в облегающей черной юбке, корсете с декольте такого же цвета и укороченном кардигане, застегнутом на одну пуговицу.

«Эта одежда не исправит то, что вам не нравится в вашем теле. Правильно сшитое белье предназначено для того, чтобы подчеркнуть формы, данные вам от природы, и приблизить тело к предпочитаемому типу фигуры», — пояснила Джонсон-Уиллер.